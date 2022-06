"Tive de jogar com covid-19. Não estava bem fisicamente, mas o clube queria que fosse forte"

Ron-Thorben Hoffmann, com as cores do Sunderland

Revelação de Ron-Thorben Hoffmann, guarda-redes emprestado esta época pelo Bayern ao Sunderland

Ron-Thorben Hoffmann acusou esta sexta-feira o Sunderland, onde esteve emprestado pelo Bayern esta época, de o colocar a jogar mesmo estando positivo à covid-19.

"Quando voltei dos sete dias de confinamento, voltei imediatamente à baliza. Fiz um teste rápido que estava ligeiramente positivo e tive de jogar com o coronavírus. Não estava bem fisicamente, mas o clube [Sunderland] queria que eu fosse forte", alegou o guardião de 23 anos ao jornal Bild.

As declarações de Hoffmann não ficaram sem resposta por parte do Sunderland, que garantiu esta época a promoção ao Championship, segunda divisão inglesa, com o clube a negar ter incorrido em qualquer quebra de protocolo sanitário.

"O Sunderland refuta categoricamente as alegações publicadas hoje pelo Bild. O relato inclui uma série de falsas e incorretas alegações em relação a Ron-Thorben Hoffmann. O clube contactou os representantes do jogador para clarificar os comentários efetuados. O Sunderland cumpriu todas as indicações governamentais e as instruções e protocolos da EFL [segunda Liga inglesa] durante a pandemia da covid-19 e continua a garantir que a saúde e bem-estar do staff está protegido em todos os momentos", pode ler-se no comunicado publicado pelo clube no site oficial.

Hoffmann jogou um total de 24 partidas pelo Sunderland, que terminou a terceira divisão inglesa no quinto lugar e consumou no play-off a promoção ao Championship.