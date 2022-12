Erling Haaland, avançado do Manchester City, abordou o facto de ter ficado fora do Mundial'2022.

Erling Haaland continua em grande, mesmo após a paragem das competições devido ao Mundial'2022, no qual a "sua" Noruega não esteve presente.

Na quarta-feira, o avançado bisou no triunfo (3-1) do Manchester City sobre o Leeds, e, após a partida, falou sobre a ausência no Mundial e como esse facto o deixou "um pouco chateado".

"Estive em casa, um pouco chateado por não ter jogado o Mundial'2022. Tive de fazer de comentador na minha própria casa, onde ninguém me ouvia", começou por dizer em declarações à "Amazon Prime".

"Serviu para recarregar baterias e para ver outros jogadores a marcar golos e a ganhar jogos. Isso irrita-me um bocado, mas por outro lado também me motiva. Estou com mais fome e mais preparado do que nunca", concluiu Haaland.