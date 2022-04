Títulos prontos a servir hoje: Bayern pode alcançar feito inédito, PSG pode festejar dia de paz

Bayern conquista hoje o decacampeonato na Alemanha caso vença o Dortmund, enquanto o PSG só precisa de um ponto com o Lens para festejar em França. Título antecipado dos bávaros reforça hegemonia interna personificada na conquista de 20 dos últimos 28 troféus em disputa, enquanto os parisienses esperam um raro dia de paz na época.

Num dia que promete ser de emoções fortes, a Bundesliga e a Ligue 1 podem conhecer este sábado os seus campeões das edições de 2021/2022. Em Munique, o Bayern precisa de vencer o rival Dortmund no "Der Klassiker" para conquistar o título e dar sequência à sua hegemonia interna, enquanto o Paris-Saint Germain necessita apenas de um empate na receção ao sétimo classificado Lens para recuperar o cetro perdido, de forma surpreendente, para o Lille, na temporada passada.

No caso alemão, os bávaros já têm a cerveja no frigorífico para celebrarem um feito inédito nas seis principais ligas do ranking da UEFA. Atualmente, a equipa de Julian Nagelsmann conta com nove títulos consecutivos e, caso conquiste hoje os três pontos, torna-se a primeira equipa entre a elite do Velho Continente a ter um decacampeonato no seu currículo.

A Juventus teve a faca e o queijo na mão alcançar essa marca, mas perdeu a Serie A da última época para o Inter e ficou-se pelos nove seguidos. Lyon (sete), Real Madrid e FC Porto (ambos com cinco), Manchester United, Arsenal, Liverpool e Huddersfield (todos com três) são os donos das maiores sequências nos seus respetivos países.

Refira-se que Skonto Riga (Letónia) e Lincoln Red Imps (Gibraltar) têm a maior sequência de títulos consecutivos a nível europeu: 14.

Longe de se cingir à Bundesliga, o domínio do colosso bávaro é avassalador a toda a linha. Desde 2011/2012, quando viu o rival Dortmund festejar a dobradinha sob o comando de Jurgen Klopp, foram disputadas 28 competições na Alemanha entre campeonatos, Taças e Supertaças e o Bayern venceu 20 delas.

O Dortmund - rival de hoje que não consegue ganhar na Allianz Arena desde 2014 - foi a equipa que deu mais luta, conquistando cinco títulos nas últimas nove temporadas. Wolfsburgo (dois) e Frankfurt (um) ficaram com as sobras da dupla que tem dominado o futebol germânico.

Uma gota de água num oceano de fracasso

Em França, o PSG tem pela frente uma missão ainda mais simples que a do Bayern para garantir a conquista do objetivo mínimo da temporada. Com Messi e Neymar de regresso após lesão e castigo, respetivamente, a equipa comandada por Mauricio Pochettino surge na máxima força para tentar vencer antecipadamente o seu único troféu de uma temporada que prometia muito mais brilho.

Na sequência de um verão onde Messi, Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum e Nuno Mendes se juntaram a Mbappé e Neymar, o céu parecia ser o limite, mas o emblema da capital francesa cingiu-se ao objetivo mínimo da temporada, falhando redondamente na sua grande obsessão: caiu nos quartos de final da Champions diante do Real Madrid após presenças na final (2019/2020) e meias-finais (2020/2021). E nem a Taça de França serviu para maquilhar o panorama, com o PSG a cair no desempate por penáltis diante do Nice nos oitavos de final.

Fundada em 1970, a equipa parisiense corre pelo seu décimo título francês, algo que só o Saint-Étienne conseguiu alcançar. Um ponto na partida de hoje diante do Lens daria à formação de Danilo Pereira e Nuno Mendes - que pode conquistar o segundo título consecutivo após celebrar com o Sporting - direito de utilizar uma estrela em cima do símbolo, mas a Direção já avisou que não a vai bordar na camisola por estar a guardar esse espaço para celebrar a conquista da primeira... Champions.