Título não deu descanso ao Bayern: o caos e o que está em causa

Renovações de Lucas Hernández, Pavard e Davies presas. Há vários apontados à saída, como Cancelo, Muller ou Mané

Campeão alemão pela 11ª vez consecutiva, o Bayern não está a viver um bom momento. Depois das saídas de Kahn e Salihamidzic, o clube pode ter mais baixas importantes no próximo verão.

Há jogadores que terminam os seus contratos não daqui a muito tempo e que podem perfeitamente sair, como Alphonso Davies, Pavard ou Lucas Hernández, colocado no radar do PSG durante os últimos dias.

João Cancelo é outro dos elementos da linha mais defensiva que dificilmente continuará em Munique. O português até mereceu a confiança de Nagelsmann e Tuchel, mas é muito caro, já que o Manchester City exige 70 milhões de euros.

Na parte mais avançada do campo surgem os nomes de Thomas Muller e Mané. O primeiro tem vindo a perder espaço no onze titular, o segundo está fragilizado desde o confronto com Sané, mesmo tendo chegado a Munique há pouco tempo.