Titular do Palmeiras de Abel apontado ao Al Nassr

Segundo informações que circulam no Brasil, o jogador terá sido pedido por Luís Castro

Gustavo Gómez, defesa-central do Palmeiras, estará na mira do Al Nassr, a pedido do técnico Luís Castro, informam vários meios no Brasil.

O Globoesporte adianta, porém, que ainda não chegou nenhuma proposta ao Palmeiras, que não quer deixar sair nenhum jogador titular na equipa orientada por Abel Ferreira.

Na última conferência de Imprensa, Abel Ferreira assumiu que quer ele quer alguns dos seus jogadores receberam sondagens do futebol saudita para ganhar o dobro.

Gustavo Gómez, de 30 anos, tem contrato até 2026 com o Palmeiras.