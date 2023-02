Titular, Courtois sai do aquecimento lesionado e é dúvida para o Mundial de Clubes

Belga com queixas no adutor da perna esquerda. É substituído no onze por Lunin, diante do Maiorca, em partida da 20ª jornada da liga espanhola

Thibaut Courtois, titular absoluto da baliza do Real Madrid, vai desfalcar os merengues na visita ao terreno do Maiorca, marcada para a tarde deste domingo e referente à 20ª jornada da liga espanhola.

Titular, à partida, no onze de Ancelotti, o belga abandonou o aquecimento com queixas no adutor da perna esquerda. É substituído por Lunin e vai fazer exames complementares nesta segunda.

Recorde-se que, nesta semana, o Real Madrid inicia a sua participação no Mundial de Clubes. Na final, em caso de vitória no primeiro jogo, poderá medir forças com o Flamengo, agora treinado por Vítor Pereira.