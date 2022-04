Titular com o Angers, Navas admite: "A situação tem de mudar, de uma forma ou de outra"

Keylor Navas, guarda-redes do PSG

Guarda-redes costa-riquenho de 35 anos tem dividido a titularidade na baliza do PSG com Donnarumma.

Keylor Navas, guarda-redes do PSG, foi titular no triunfo do PSG em Angers, por 3-0, em jogo que aproximou ainda mais o emblema parisiense da conquista da décima Ligue 1.

O internacional costa-riquenho, que esta temporada tem dividido a titularidade com Donnarumma, mais do que na época passada, admitiu ao Canal+, após o jogo, que apesar da boa relação que mantém com o guarda-redes italiano, a situação terá de mudar.

"Estou feliz em Paris, tenho uma boa relação com Donnarumma, não há problemas, mas eu quero jogar todas as partidas. Uma situação como a desta temporada é bastante complicada", começou por dizer.

"Veremos o que acontece. A situação tem de mudar, de uma forma ou de outra", concluiu Navas.

A opinião do costa-riquenho acabou por ser partilhada pelo treinador Mauricio Pochettino, em conferência de Imprensa. O técnico argentino falou em "situação especial".

"A coabitação e a competição entre os dois têm sido boas. Tanto Keylor como "Gigio" [Donnarumma] teriam gostado de jogar mais. As circunstâncias farão com que o futuro seja diferente. Não acredito que outros clubes alguma vez tenham experimentado uma situação parecida", afirmou Pochettino.