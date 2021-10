Tite pondera não convocar jogadores que atuem no Brasileirão

A próxima paragem internacional de seleções coincide com a reta final do Brasileirão, pelo que os clubes não querem ficar privados de alguns dos habituais titulares. Dessa forma, a canarinha está a ponderar não chamar jogadores que atuam no campeonato brasileiro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está a ponderar não convocar para a seleção jogadores que atuem no campeonato brasileiro, adianta a ESPN.

De acordo com a publicação, à semelhança do que foi feito na última paragem de seleções, alguns clubes brasileiros pediram, mais uma vez, à CBF para não chamarem atletas que disputem o Brasileirão, visto que o campeonato não para e algumas das equipas mais fortes têm de ir a jogo sem habituais titulares.

O facto de o Brasil estar confortavelmente na liderança da qualificação para o Mundial pode ajudar a que Tite aceda ao pedido e não convoque esses jogadores para os duelos com Colômbia, a 11 de novembro, e Argentina, a 16.

A convocatória será divulgada na sexta-feira.