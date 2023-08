Tite perto do regresso ao ativo: poderá ser adversário de Messi na MLS

De acordo com a imprensa brasileira, o antigo selecionador daquele país está em negociações avançadas com o Orlando City.

Fora dos bancos desde a eliminação do Brasil nos quartos de final do Mundial'2022, Tite poderá estar prestes a regressar ao ativo, assumindo o leme do Orlando City na Liga norte-americana (MLS), onde seria adversário de nomes como Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba, que reforçaram o Inter Miami neste mercado.

A informação foi avançada numa primeira fase pela TV Band, sendo confirmada pelo portal Goal. No entanto, é referido que existe outro clube da MLS, cuja identidade permanece desconhecida, interessado na contratação do treinador brasileiro, ainda que o Orlando seja visto como o seu destino mais provável.

Tite já terá dado um sinal positivo quanto a uma possível mudança para os EUA, apesar de o Corinthians ter tentado o seu regresso ao Brasileirão, sem sucesso. Inicialmente, a ideia do técnico passava por rumar a uma das Ligas do top-5 europeu (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga ou Ligue 1), mas não recebeu nenhuma proposta de um clube desses campeonatos.

O treinador também gerou interesse na Rússia e na Arábia Saudita, mas recusou, ainda que pretenda abraçar um novo desafio no estrangeiro, como refere o Goal. Recorde-se que Tite já treinou alguns dos maiores clubes do Brasil ao longo da carreira, incluindo o Grémio, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras e Internacional.

Fora do Brasil, passou apenas pelo Al Ain e Al Wahda, ambos dos Emirados Árabes Unidos, tendo assumido o comando da seleção canarinha em 2016, vencendo uma Copa América.