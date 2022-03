Tite nega hipótese Arsenal após o Mundial'2022

Na conferência de Imprensa de antevisão ao duelo frente à Bolívia, referente à última jornada do apuramento para o Catar na CONMEBOL.

O selecionador do Brasil, Tite, desmentiu esta segunda-feira as informações que circularam nos meios de comunicação brasileiros e que davam conta da sua possível chegada ao Arsenal, depois do Campeonato do Mundo do Catar. "Sobre as informações dadas durante a transmissão da Rede Globo, i meu sentimento é de muita tristeza porque estão a mentir ao público", realçou o técnico de 60 anos.

Questionado sobre se as eleições presidenciais de outubro no Brasil podem afetar a reta final da preparação para o Mundial, Tite afirmou que esse é um tema que será seguido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "Sei que a vertente futebolística está, de alguma forma, ligada e inserida nos contextos social e político, mas essa vertente institucional diz respeito à CBF", apontou.

Recorde-se que a seleção do Brasil é a atual líder da zona da CONMEBOL, com 42 pontos em 16 jogos, e já garantiu o passaporte para o Campeonato do Mundo, que se realizará em novembro e dezembro. O encontro frente à Bolívia, em La Paz, na madrugada de terça para quarta, bem como o jogo perante a Argentina, que estava inicialmente marcado para 5 de setembro do ano passado, na Arena Corinthians, e que foi suspenso por elementos da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), servirão apenas para cumprir do calendário.