Tite e a reviravolta diante da Venezuela: "Tivemos um segundo tempo de alto nível"

Declarações de Tite, treinador da seleção brasileira, após a vitória diante da Venezuela (3-1) que manteve o Brasil com 100% de aproveitamento após 11 jornadas de apuramento para o Mundial de 2022.

Análise da vitória: "Não tivemos o processo de criação e conclusão, com exceção de 10, 15 minutos, que tivemos uma bola no poste (de Everton Ribeiro, aos 21 minutos) e outros dois lances. A Venezuela teve o golo, terminou melhor o primeiro tempo. Tivemos um segundo tempo de alto nível, com entradas de peças que nos deram não só os golos, mas o desempenho para ter a vitória".

Estreantes: "Tivemos alguns jogadores que tiveram dois trabalhos táticos. Raphinha, Antony, Artur (Cabral). E esses momentos servem para metê-los a ter ritmo. Metê-los a jogar! Eu estava a falar com o Juninho (diretor técnico) antes, é isso que estamos a fazer. A nossa campanha tem alguns desses momentos. E há oscilações, e elas são do jogo. Tem que ser 'cascudos' [experientes] para saber que estávamos a perder o jogos e manter-nos concentrados, com as peças que entram e dão a contribuição técnica".

Conversa no intervalo: "Quando uma equipa não está bem, é sempre o conjunto. Eu falei: 'precisámos de melhorar o desempenho individual'. A estrutura e equilíbrio, são minhas. Mas vamos elevar o nível técnico e vamos ter essas peças importantes que entraram. E nessa parcela de contribuição, vamos colocando jovens. O Arana jogou muito e estreou-se hoje. Quem nunca colocou uma camisola pesada... não é jogar no Corinthians, no Atlético, desculpe-me, mas vem com uma expectativa muito grande. O Arana foi para o jogo, natural".