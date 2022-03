Tite convoca Neymar e defende-o das críticas: "Caiu tal como o resto da equipa"

Tite, selecionador do Brasil, anunciou esta sexta-feira os convocados para as duas últimas jornadas da qualificação para o Mundial'2023, onde a seleção canarinha já tem a presença garantida, e defendeu Neymar das críticas após a eliminação do PSG, aos pés do Real Madrid, na Liga dos Campeões

"Jogou bem no primeiro tempo e depois caiu tal como o resto da equipa", analisou o selecionador, após anunciar a convocatória brasileira para os jogos com Chile e Bolívia, na qual Neymar está incluído.

Ainda sobre o astro do PSG, que falhou a última convocatória de Tite por lesão, o selecionador defendeu que o período em que o extremo esteve sem competir é o grande responsável pela exibição apagada na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Ele tem uma qualidade extraordinária, mas vem de um processo natural de quem vem de uma lesão. Ele vem desse processo de buscar a sua melhor forma, que é algo que o tempo e o treino lhe vão dar", disse o técnico, prometendo que fará os possíveis para ajudar Neymar a regressar à melhor forma.

O preparador físico do Brasil, Fábio Mahseredjian, acrescentou que Neymar ficou perto dos 80 dias sem jogar e que, normalmente, o melhor nível demora tempo a voltar: ""Ele fez cinco jogos até agora, apenas dois completos. Com Tite, ele vai evoluir e vai-se perceber uma evolução maior a cada treino".

A seleção brasileira defronta o Chile no dia 24 de março, no Estádio Maracaná, no Rio de Janeiro e cinco dias depois viaja até à Bolívia para encerrar a fase de qualificação ao Mundial do Catar, na qual a canarinha já garantiu o primeiro lugar e a consequente presença na competição.