Tite convida Bruninho para conhecer a seleção brasileira. Pelé e Sampaoli mandam mensagens

Pelé e Tite, selecionador do Brasil, solidarizaram-se com o adepto do seu antigo Santos

Desde que publicou um vídeo a pedir desculpas aos adeptos do Santos, sua equipa do coração, Bruno do Nascimento, de apenas 9 anos, não pára de receber mensagens de todos os lados no Brasil. A criança foi hostilizada e insultada nas redes sociais porque recebeu, no fim de semana, do guarda-redes Jailson, do Palmeiras, uma camisola do rival santista.

O caso teve enorme repercussão no Brasil e no mundo com a viralização nas redes sociais. Vários adeptos de outras equipas e jogadores mostraram apoio à criança. Na terça-feira, Neymar, do PSG, e Gabibol, do Flamengo, e em seguida o ex-craque Romário, mandaram mensagens a Bruninho. Esta quarta-feira foi a vez de ninguém menos que Pelé e Tite, selecionador do Brasil, solidarizarem-se com o santista.

"Bruninho, não precisas pedir desculpas por ser apaixonado por futebol. O nosso esporte é lindo, mas seria melhor se todos os adeptos tivessem o seu coração. Como podes ver na foto, eu também tinha meu ídolo no Palmeiras, viu? Sejas sempre feliz!", escreveu Pelé.

Tite, por sua vez, convidou o menino para conhecer a seleção brasileira. "Está feito o convite para ele estar aqui connosco. Porque nós como pais, como pessoas, temos a função de sermos educadores, temos de ser exemplos. Mais do que falar é fazer. Tu torces pela seleção brasileira, e dá para torcer por clubes, sim. Dá para ter educação e respeito por tudo. Bruninho, um abraço nosso de coração de um homem de 60 anos, que aprendeu um pouquinho, aprendeu a respeitar sentimento e exemplos positivos, que vão educar e fazer uma sociedade melhor", disse Tite.

Até o ex-técnico do Santos, Jorge Sampaoli, se manifestou, prometendo uma camisa do Olympique de Marselha, equipe eu comanda atualmente, para o menino. "Futebol é amor. E o amor das crianças é o que move o mundo. Podes ter todas as camisolas que quiseres. Mandarei uma do Olympique, meu pequeno amigo", escreveu o argentino