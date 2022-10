Tite confirma que tem Hulk no radar para o Mundial

Selecionador brasileiro falou do ex-FC Porto numa entrevista com jornalistas do nordeste do Brasil

Apesar dos 36 anos, Hulk continua a ser um poço de força e está num momento fantástico desde que regressou ao Brasil para representar o Atlético Mineiro na última temporada. Com os golos como cartão de visita (foram 36 na última época e vai em 29 na atual), Hulk está na mira de Tite para o Mundial do Catar, confessou o selecionador brasileiro, numa entrevista a jornalistas do nordeste do país.

"A gente faz esse acompanhamento até o dia 7 de novembro [data da lista final]. Não gosto de falar, mas é realidade que até há risco de lesão e temos que ter todos eles monitorados para que estejam nas suas melhores condições. Nisso está o Matheus Cunha, Hulk, uma série de atletas importantes. O Pedro, o Firmino, que voltou a fazer golos", atirou, mencionando o ex-FC Porto que marcou cinco golos nos últimos cinco jogos e que, pelo Brasil, participou numa partida da qualificação para o Mundial do Catar, em setembro de 2021, contra o Peru.

Tite falou ainda da eventual chamada de aniel Alves, outro veterano, que não tem somado minutos no Pumas: "É uma das nossas lideranças, tem histórico que dispensa comentários e vive um momento de transição. Dani está se dedicando, visando o melhor físico. Ele tem uma influência direta na adaptação desses meninos mais novos, porque esteve nos Jogos Olímpicos. É um elo de ligação. A gente segue acompanhando e ele está dentro da lista. O que fazemos é estar bem próximos dos atletas para que possamos fazer nossas escolhas".

No ataque, onde há normalmente mais opções no Brasil, há muitas dúvidas, com Neymar, Raphinha, Richarlison e Vinícius Jr. na frente. Mas há ainda nomes, além do de Hulk, como de Pedro, Gabriel Jesus, Antony, Matheus Cunha, Rodrygo, Martinelli e Gabigol, que se têm destacado.

"Há uma geração de jovens do meio para frente... ter esses jogadores agressivos, dribladores, velocistas, são fumacinhas na frente. É uma geração que proliferou e teve crescimento nos últimos dois anos de forma acentuada", apontou Tite.

Leia também Vídeos Benfica na chegada a Lisboa: "Brooks, é para partir a perna ao Pepe" A comitiva do Benfica chegou na quarta-feira a Lisboa, depois do empate 1-1 no terreno do PSG, e no aeroporto Humberto Delgado alguns funcionários e adeptos das águias saudaram o plantel com muitos comentários de incentivo. Pelo meio, um deles fez uma alusão a... Pepe. "Brooks [defesa-central dos encarnados], é para partir a perna ao Pepe", disse. O vídeo da chegada está a ser partilhado nas redes sociais.