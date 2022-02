Tite anuncia saída do comando do Brasil após Mundial'2022

Fotografia: Tite, selecionador do Brasil

Técnico, de 60 anos, sucessor de Dunga, é selecionador da canarinha desde 2016 e tem um troféu conquistado no palmarés

Líder da seleção do Brasil há seis anos, Tite vai pôr fim à ligação à Confederação Brasileira de Futebol após o término da participação do 'escrete' no Mundial'2022.

"O meu ciclo [na seleção do Brasil] vai até ao final do Mundial. (...) Temos de ter naturalidade para saber essas sequências de trabalho, de vir um outro profissional [para o cargo de selecionador]", afirmou o selecionador, ao "GloboEsporte".

Enquanto selecionador do Brasil, cargo que assumiu em 2016 como sucessor de Dunga, Tite orientou a canarinha no Mundial'2018, na Rússia, na Copa América de 2019, prova na qual ergueu o troféu, e na Copa América de 2021, além de fases de qualificações.

Antes de assumir o Brasil, o técnico, de 60 anos, trabalhou em clubes como Corinthians, Al Whada, Internacional de Porto Alegre, Palmeiras e Grémio.