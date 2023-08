Tiquinho Soares sofre lesão no joelho esquerdo e é substituído

Tiquinho Soares sofre entorse no joelho esquerdo, refere a imprensa brasileira

O ex-FC Porto, Tiquinho Soares - atual melhor marcador do Brasileirão - teve de ser substituído nos momentos finais da primeira parte do jogo do Botafogo em casa do Cruzeiro.

Segundo o clube, que lidera o campeonato, "Tiquinho Soares sofreu uma entorse no joelho esquerdo e será reavaliado com exames".