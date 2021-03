Tiquinho Soares desperta interesse no Brasileirão

Avançado ex-FC Porto procura solução para deixar o Tianjin Teda.

Sem receber salários do Tianjin Teda, numa altura em que o futebol chinês está mergulhado numa grave crise financeira, Tiquinho Soares vai procurando alternativas para prosseguir a carreira e desperta interesse no principal escalão do futebol brasileiro.

Segundo o portal UOL Esporte, o avançado ex-FC Porto é um dos alvos do São Paulo para o reforço do sector atacante, juntamente com Santos Borré (River Plate), Eduardo Sasha (Atlético Mineiro) e Gilberto (Bahia).

"A minha prioridade é jogar futebol, independentemente do local. Não escolho lugares, escolho jogar futebol. Este é o meu plano", revelou Soares, em declarações recentes ao mesmo portal.

Tiquinho, de 30 anos, apontou dois golos em sete jogos oficiais no Tianjin Teda. Em Portugal, além do FC Porto, vestiu as camisolas de Nacional e V. Guimarães.