Tio de Dembélé foi detido em Barcelona: confira o motivo

Jogador do emblema blaugrana não estava presente.

O tio de Ousmane Dembélé foi detido na sexta-feira em Barcelona por apresentar documentação falsa depois de um incidente com o seu carro, informou o "El País".

Malick Dembelé, que mora com o jogador do emblema blaugrana - que nada teve a ver com o acontecimento - apresentou documentação falsa depois de o Audi elétrico em que circulava ter incendiado. Os bombeiros tiveram de apagar as chamas.

"A fotografia não correspondia com ele", indicaram fontes policiais ao El País.

No entanto, Malick Dembelé sabia as informações contidas na documentação, pelo que os agentes suspeitam que ele queria esconder o seu histórico de multas no trânsito, muitas delas por excesso de velocidade.