"Tínhamos também ofertas de Inglaterra, França, Itália e Portugal..."

Reinildo com a camisola do Atlético

Palavras do agente de Reinildo, agora jogador do Atlético.

Reinildo trocou o Lille pelo Atlético no passado mercado de janeiro, mas podia muito bem ter seguido outro caminho. Manuel Tomás, agente do lateral moçambicano, conversou com o jornal espanhol "As" e admitiu que o interesse no jogador era muito, incluindo de Portugal.

"Estávamos em negociações com seis clubes que o queriam. O Atlético contactou-nos, um grandíssimo clube. Falámos com Reinildo e apresentámos essa possibilidade. Ficou apaixonado. Havia muitas opções. Tinha sido campeão pelo Lille e também ganhou a Supertaça ao PSG. Tínhamos ofertas de Inglaterra, França, Espanha, Itália e Portugal, dos melhores clubes, mas apaixonou-se pelo Atlético", afirmou o empresário.

Reinildo disputou 21 jogos pelo clube da capital espanhola em 2021/22. No percurso regista passagens por Belenenses, Covilhã, Fafe e Benfica.