"Tinha acordo para renovar com Messi, não deu e há que lhe perguntar porquê"

Josep Bartomeu, antigo presidente do Barcelona, comentou vários assuntos da atualidade do clube

A saída de Messi para o PSG ainda é tema forte na Catalunha e em Camp Nou. Josep Maria Bartomeu, antigo dirigente máximo do Barcelona, lamentou o processo e lembrou acordo antigo com craque argentino.

"A sua saída é um problema. Somos um clube comprador e não um clube vendedor. Lutei arduamente no verão de 2020 para que ele ficasse. E agora que queria ficar, teve de sair. Eu não podia permitir que Messi partisse para um adversário da Liga dos Campeões. O seu caso é diferente do de Neymar, Figo ou Rivaldo. É evidente que era o jogador mais bem pago do mundo. Em julho de 2020, cheguei a um acordo com Messi para renovar por dois anos, mas depois tudo se desmoronou. Teria de se perguntar a Messi o porquê", afirmou, em conversa com a TV3.

Bartomeu comentou ainda a goleada com o Liverpool, em 2019, que impediu o Barcelona de estar na final da Liga dos Campeões, e o que se seguiu a ela.

"Erros? Não avaliar após a derrota do Liverpool que teria de ser feita uma mudança. Eu devia ter feito uma mudança geracional. Ouvi os jogadores e estava enganado. Estávamos no limite financeiro e a pandemia apanhou-nos a todos de surpresa", explicou.