Tuchel, treinador do Chelsea, tem presença no Mundial de clubes em risco

Alemão testou positivo à covid-19.

O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, testou positivo ao coronavirus e está ausente do jogo deste domingo com o Plymouth, dos 16 avos de final da Taça de Inglaterra em futebol, estando a presença no Mundial de clubes em dúvida.

"Thomas Tuchel está positivo para a covid-19. O treinador está a cumprir o necessário isolamento definido pelos protocolos e espera juntar-se à equipa em Abu Dhabi mais tarde na semana", refere o clube em comunicado.

O Chelsea deve viajar no final do dia para os Emirados Árabes Unidos, após o jogo da Taça de Inglaterra.

O atual campeão europeu está diretamente qualificado para as meias-finais do Mundial de clubes, defrontando na quarta-feira o vencedor do encontro entre o Al Jazira, orientado por Marcel Keizer, e o Al Hilal, de Leonardo Jardim.