Tiago Tomás titular no milagre que selou a permanência do Estugarda

Fotografia: Twitter do Estugarda

Redação com Lusa

O Estugarda venceu este sábado em casa o Colónia por 2-1, com um golo de Kalajdzic e outro do capitão Endo, aos 90+2 minutos, que selou a permanência do histórico emblema na 34ª e última jornada da Bundesliga.

Com este resultado, o Estugarda, que teve Tiago Tomás a titular, salvou-se e vai continuar na Bundesliga, enquanto o Hertha terá que disputar um play-off com o terceiro classificado da segunda divisão, prova em que na próxima temporada vão estar Arminia Bielfeld e Greuther Furth.

Já o Colónia, apesar do golo do avançado Modeste, perdeu e fechou a temporada no sétimo lugar, que confere acesso às pré-eliminatórias da Liga Conferência na próxima época.

