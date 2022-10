Tiago Tomás fica sem treinador no Estugarda

Pellegrino Matarazzo foi despedido após derrota com o Union Berlim. O Estugarda é 17.º da Bundesliga

Pellegrino Matarazzo não resistiu a mais um desaire na Bundesliga (derrota por 1-0 em casa com o Union Berlim este fim de semana) e foi esta segunda-feira destituído do cargo de treinador do Estugarda, deixando o avançado português Tiago Tomás sem técnico.

O Estugarda é 17.º do campeonato alemão, com apenas mais um ponto que o último, somando um triunfo, um empate e sete derrotas.

Após a saída do norte-americano, já se fala em alguns substitutos: Domenico Tedesco, Gerardo Seoane ou Peter Bosz.