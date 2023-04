Tiago Tomás entra e assiste no empate do Estugarda

Estugarda empatou (1-1) contra o Augsburgo, de Renato Veiga

Augsburgo e Estugarda empataram hoje, 1-1, no arranque da 29.ª jornada da liga alemã de futebol, somando um precioso ponto na luta pela manutenção, em que ambas as equipas estão envolvidas.

Depois deste resultado, o Augsburgo soma agora 30 pontos e sobe a 13.º, enquanto o Estugarda continua no 16.º posto, o lugar do play-off de despromoção, com 25 pontos.

No WWK Arena, a equipa da casa adiantou-se, aos oito minutos, com o golo do croata Beljo, após o que o Estugarda empatou aos 78, através do japonês Endo, que recebeu um passe longo do português Tiago Tomás.

O jovem jogador, formado no Sporting, tinha entrado no jogo apenas sete minutos antes, revelando-se decisivo para um empate 'precioso' para a sua equipa.

Outro português, igualmente iniciado no futebol do Sporting, foi suplente utilizado na equipa do Augsburgo - o médio Renato Veiga, que aos 34 minutos rendeu o brasileiro Iago, lesionado.