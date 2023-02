Tiago Pinto sobre Zaniolo: "Se só Bournemouth e Galatasaray fazem propostas..."

Em 30 segundos o diretor desportivo da Roma arrasou o criativo que está prestes a ser oficializado no Galatasaray

A Roma vendeu Zaniolo ao Galatasaray por 16,5 milhões de euros (com mais 13 em extras), num negócio que pode ser oficializado pelo clube turco a qualquer momento, mas a saída do internacional italiano não foi pacífica.

Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, arrasou Zaniolo em 30 segundos, numa conferência para abordar as movimentações de mercado do clube orientado por José Mourinho e na qual também reconheceu o interesse em Ziyech.

"Se eu acredito que sou tão bom e deveria ter X como salário, mas quando eu deixo a Roma os únicos clubes que fazem uma verdadeira oferta por mim são o Bournemouth e o Galatasaray, talvez eu considere que não é só o Tiago Pinto que é mau no seu trabalho, algo não está certo", atirou Tiago Pinto.

