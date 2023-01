Tiago Pinto e o caso Karsdorp: "Alguém quis mostrar-se esta semana e estragou tudo"

Lateral está no mercado e dirigente português veio a público criticar o empresário

Rick Karsdorp entrou na ordem do dia quando José Mourinho, após um encontro com o Sassuolo, convidou o lateral da Roma a sair e a procurar clube. Tiago Pinto, dirigente do clube, explicou em que ponto está o processo do defesa.

"Depois do jogo com o Sassuolo e das palavras de Mourinho, o jogador [Karsdorp] mostrou uma conduta muito pouco profissional, tendo faltado aos treinos e à viagem ao Japão. Trabalhámos internamente com o círculo próximo do jogador para evitar controvérsia. Está de volta, treinou e jogou. Infelizmente, alguém quis mostrar-se esta semana e estragou tudo o que tínhamos feito", referiu, a propósito das críticas do empresário do jogador a José Mourinho.

Johan Henkes, agente do jogador, não gostou do tom das críticas de José Mourinho, que, ainda assim, nunca se referiu ao lateral de forma direta.

"Estou surpreendido com as declarações de Mourinho, quero uma explicação. Ultrapassa-nos que todo o mundo diga que foram sobre Rick [Karsdorp], sem que Mourinho ou a Roma tenham mencionado o seu nome. Queremos uma explicação do clube sobre as palavras do treinador e a forma como foram ditas", referiu, há algumas semanas.