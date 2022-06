Tiago Martins será VAR assistente na Finalíssima entre Itália e Argentina

Jogo marcado para esta quarta-feira, em Wembley.

O português Tiago Martins foi nomeado como vídeoárbitro (VAR) assistente no duelo desta quinta-feira da Finalíssima entre Itália e Argentina, que vai decorrer no Estádio de Wembley, em Londres, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com o organismo, numa nota publicada no seu sítio oficial, Martins vai auxiliar o espanhol Alejandro Hernández, que será o VAR principal, numa equipa que inclui ainda o também espanhol Juan Martinez Munuera.

O árbitro português esteve recentemente na final da Liga dos Campeões feminina, também como VAR, fazendo equipa com João Pinheiro, e tem lugar garantido na fase final do Campeonato da Europa de futebol feminino, com as mesmas funções e na companhia de Luís Godinho.

O árbitro principal da Finalíssima, que junta o atual campeão europeu, a Itália, e o atual campeão sul-americano, a Argentina, será o chileno Piero Gómez.