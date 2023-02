Thuram vai sair a custo zero, garante diretor do Monchengladbach

Roland Virkus garante que não haverá renovação para o extremo francês, que tem vários interessados noutras grandes ligas, como a inglesa ou a espanhola

Marcus Thuram, vice-campeão do Mundo de seleções, vai deixar o Borussia Monchengladbach no final da temporada. A garantia foi dada pelo próprio diretor desportivo do clube.

"Temos de aceitar que existem clubes maiores para onde Marcus pode ir", afirmou Roland Virkus, confirmando a saída a custo zero do internacional francês, que termina contrato no próximo mês de junho.

No Borussia Monchengladbach desde 2019, Thuram leva 124 jogos e 42 golos com o emblema da Bundesliga. O francês conta com interessados noutras grandes ligas, tendo já sido associado a Chelsea e a Atlético de Madrid, por exemplo.