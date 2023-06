Thuram fechado com o Inter, que já estuda alternativas a Onana

Avançado francês assina esta terça-feira. Para a baliza estão em análise Lloris, Keylor Navas e Sommer

O Inter está a movimentar-se no mercado e amanhã vai oficializar a contratação de Marcus Thuram, avançado francês ao qual vai pagar seis milhões de euros por ano.

O vínculo do filho do antigo defesa e campeão do mundo e da Europa pela França Liliam Thuram será até 2028. Marcus Thuram, de 25 anos e também internacional francês como o pai, nasceu em Itália, e ficou livre após terminar a ligação ao Borussia Monchengladbach.

É o golpe de mercado dos nerazzurri para render Dzeko e, eventualmente, Lukaku, se a proposta feita ao Chelsea de empréstimo com cláusula de compra obrigatória não surtir efeito.

E o Inter analisa ainda alternativas ao guarda-redes Onana, muito pretendido no mercado. Lloris, Sommer e Keylor Navas, trio de veteranos, estão na lista.

O Inter já tem fechada a contratação do defesa Yan Bisseck, do Aarhus da Dinamarca, atleta alemão de origem camaronesa que passou por empréstimo pelo V. Guimarães. Azpilicueta, do Chelsea, também está a caminho do Inter. Frattessi, médio do Sassuolo, também está a ser negociado pelos nerazzurri.