Thorgan Hazard emprestado pelo Dortmund ao PSV

No atual terceiro classificado do campeonato neerlandês, Hazard, de 29 anos, vai encontrar o avançado português Fábio Silva, que está cedido pelo Wolverhampton.

Thorgan Hazard foi emprestado pelo Dortmund, da Alemanha, ao PSV Eindhoven, dos Países Baixos, até ao final da época.

"Thorgan Hazard, internacional belga ao serviço do Borussia Dortmund, transfere-se por empréstimo para o PSV Eindhoven, da Eredivisie. Todas as partes acordaram hoje um empréstimo até 30 de junho de 2023", pode ler-se no site oficial do Borussia Dortmund.

O clube no qual atua o internacional português Raphaël Guerreiro revelou que Hazard pediu para ser emprestado, com o objetivo de jogar regularmente, uma vez que na presente temporada soma apenas 737 minutos, num total de 21 jogos.

"Este empréstimo é a melhor solução para todos neste momento. Nos próximos cinco meses, posso ganhar ritmo de jogo de alto nível com um clube que é muito ambicioso. Desejo aos meus companheiros do Borussia o maior sucesso possível em todas as três competições na segunda metade da temporada", expressou o internacional belga, citado pelo clube germânico.

