Thomas Tuchel corre contra o tempo para não ser expulso do Reino Unido

Thomas Tuchel, treinador do Chelsea

Treinador alemão tem visto de trabalho, mas foi despedido no início de setembro

Thomas Tuchel está sem emprego desde que foi despedido do Chelsea, a 7 de setembro, e isso poderá levar a que seja expulso do Reino Unido, onde ainda reside.

O técnico alemão entrou em Inglaterra com um visto de trabalho, no pós-Brexit, e pelas leis do Reino Unido se não apresentar um novo vínculo laboral em 90 dias poderá mesmo ser deportado.

Segundo o The Telegraph, Tuchel continua a viver perto do centro de treinos do Chelsea e aguarda informação das autoridades para perceber se pode continuar a viver em Inglaterra ou se tem de abandonar o país.