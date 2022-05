Thomas Tuchel confirma dois regressos ao Chelsea para a época 2022/23

Encontram-se emprestados e o treinador do Chelsea quer contar com eles na pré-época.

Thomas Tuchel confirmou dois regressos ao Chelsea em 2022/23, na antevisão ao encontro com o Leicester, marcado para as 20h00 de quinta-feira. Broja, avançado albanês que alinha no Southampton por empréstimo, e Conor Gallagher, médio que evolui no Crystal Palace nos mesmos moldes, vão integrar os trabalhos de pré-temporada da equipa londrina.

"Irão regressar, com certeza. Os jogadores são emprestados para que voltem melhores e com mais experiência. Quero tê-los na pré-época", afirmou o técnico alemão.

Gallagher, 22 anos, leva oito golos marcados em 37 jogos pelo Crystal Palace, enquanto Armando Broja, de 20 anos, assinou nove remates certeiros em 38 partidas nos "saints"