Thomas Partey é objetivo da Juventus, que pode dar médio para facilitar o negócio

Médio do Arsenal pode sair neste defeso. Vecchia signora quer oferecer Arthur para tornar o negócio menos caro

Thomas Partey, médio que custou ao Arsenal 50 milhões de euros, pode abandonar o Emirates já no próximo defeso. Arteta não considera o jogador indispensável e a Juventus está atenta ao processo.

De acordo com o AS, a Juventus pretende oferecer Arthur, médio brasileiro, no negócio para não pagar os 35 milhões de euros que o Arsenal pede por um jogador que ainda não conseguiu ser um titular indiscutível no Emirates.

Tendo chegado ao Arsenal em outubro de 2020, Thomas Partey não terá a melhor das relações com Mikel Arteta, que se tem mostrado pouco paciente, também, perante os vários problemas físicos que vão assolando o médio.