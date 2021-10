Thierry Henry revela quem foi o melhor futebolista com quem jogou

Revelação do ídolo francês numa entrevista à estação de televisão dos Estados Unidos, CBS Sports

Um dos maiores jogadores franceses de todos os tempos, Thierry Henry, atualmente adjunto da seleção da Bélgica, revelou esta sexta-feira quem foi o seu melhor companheiro de equipa de sempre. Numa entrevista à CBS Sports, o ex-jogador de 44 anos surpreendeu a todos a deixar Lionel Messi, com quem jogou no Barcelona, de fora da escolha.

Para Henry, o melhor jogador que ele já teve ao lado foi o neerlandês Dennis Bergkamp, seu companheiro no Arsenal. O ex-avançado já havia elogiado Dennis ao jornal inglês The Telegraph: "Sempre disse que ele ainda é o melhor companheiro de equipa que já tive", justificou.

Apesar da insistência do repórter sobre Messi, Henry optou mesmo pelo neerlandês em detrimento do astro argentino atualmente no PSG. "É o sonho de um avançado. Por causa de sua longevidade e porque eu o vi todos os dias em treinos durante sete anos", acrescentou.