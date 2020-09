Thierry Correia titular no regresso do Valência às vitórias

Já o Sevilha de William Carvalho perdeu por 3-0.

Getafe e Valência assumiram esta terça-feira a liderança provisória da Liga espanhola, com triunfos à quarta ronda da prova.

Com somente três desafios disputados, o Getafe somou o sétimo ponto depois de triunfar sobre o Bétis por concludente 3-0, enquanto o Valência ganhou por 1-0 na visita à Real Sociedad.

Com William Carvalho a titular, o Bétis foi impotente frente a um Getafe com golos vistosos, o primeiro em remate acrobático de Ángel, aos 13, que bisaria posteriormente, com forte disparo, aos 42'.

Cucurella, aos 39', com potente remate na zona central de fora da área tinha feito o 2-0, permitindo ao Getafe ultrapassar o rival que continua com seis pontos.

O português Thierry Correia foi titular no Valência - Gonçalo Guedes não saiu do banco -, no desafio resolvido pelo uruguaio Maximiliano Gómez, aos 75 minutos, com desvio na pequena área.

Na quarta-feira, destaque para o Atlético de Madrid, que visita o Huesca, e para o Real Madrid, que recebe o Valladolid, enquanto o Barcelona visita o Celtade Vigo, na quinta-feira.