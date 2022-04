Thiago Silva: "Soube que vinha para o Chelsea depois de perder a final da Liga dos Campeões"

Thiago Silva, central do Chelsea

Central soube na viagem de volta para Paris que ia ser reforço do Chelsea

Thiago Silva, veterano central do Chelsea, contou esta terça-feira aos meios do clube como soube, no final da época 2019/20, que ia ser reforço da equipa londrina, revelando que esse momento aconteceu logo depois de ter perdido a final da Liga dos Campeões, diante do Bayern.

"O exato momento em que ouvi a notícia foi no autocarro do PSG, no caminho de volta a Paris após a final da Liga dos Campeões que perdemos. Naquele exato momento de tristeza, houve um momento de grande felicidade, porque sabia que tinha perfil de líder para eles", recordou o central de 37 anos.

Após a mudança para Londres, que fechou um capítulo de oito anos no PSG, Thiago Silva impôs-se de imediato no Chelsea, tendo sido indispensável para a conquista da passada edição da Liga dos Campeões. Esta temporada, leva três golos em 35 jogos pelo campeão europeu.