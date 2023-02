Thiago Silva sofreu lesão no joelho e vai ter de parar várias semanas

Veterano central do Chelsea teve de ser substituído aos 19 minutos da derrota frente ao Tottenham (0-2).

O Chelsea informou esta terça-feira a gravidade da lesão sofrida por Thiago Silva, após o veterano central ter sido obrigado a ser substituído aos 19 minutos da derrota em casa do Tottenham (0-2), no domingo.

"Thiago Silva atravessou análises posteriores e um escaneamento no seu regresso ao centro de treinos, na segunda-feira. Os resultados desses exames confirmaram dano nos ligamentos do joelho de Thiago, que irá agora trabalhar com o departamento médico do clube durante a sua reabilitação, de forma a voltar o mais rápido possível à ação", pode ler-se na nota publicada pelo clube no seu site oficial.

Apesar de os londrinos não avançarem um período estimado para o regresso do central de 38 anos, a imprensa britânica garante que não deverá ser menor do que seis semanas.

A má notícia chega após o internacional brasileiro ter renovado contrato até 2024 com o Chelsea, no início de fevereiro. Na presente temporada, soma 27 partidas disputadas pelo atual décimo classificado da Premier League.