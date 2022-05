Thiago Silva quer regressar ao Fluminense e jogar até aos 40 anos

O jogador do Chelsea conta com uma carreira de sucesso na Europa, com passagens pelo Milan e PSG, e aponta ao regresso ao clube brasileiro

Um dos centrais que marcou a última década no futebol mundial, Thiago Silva, pretende acabar a carreira no Fluminense. Numa entrevista ao The Telegraph, o internacional brasileiro espera poder voltar ao clube que lhe deu uma segunda oportunidade, após o período conturbado no Dínamo de Moscovo, em que contraiu tuberculose, e viu a sua carreira em risco.

"O Fluminense é o clube em que eu gostaria de acabar (a carreira). Foi o clube onde joguei depois da minha doença e é o clube que abriu as portas para mim depois dessa etapa e acreditou em mim quando ninguém pensava que Thiago Silva ainda seria um jogador. Por incrível que pareça, é o clube que eu apoio também".

O central é um dos mais laureados da última década, com passagens pelo Milan, onde conquistou um campeonato italiano e uma Supertaça, PSG, onde venceu sete campeonatos franceses, cinco taças, seis taças da liga e sete supertaça, e no seu atual clube, Chelsea, conquistou uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes. A juntar a estes títulos, o brasileiro venceu ainda uma Copa América pela seleção canarinha. Apesar da carreira recheada, Thiago Silva ainda procura jogar pelo menos mais três anos, acabando a carreira quando chegar aos 40.

"É muito difícil falar do futuro porque tu nunca sabes o que vai acontecer, mas na minha cabeça estou a projetar jogar até aos 40 anos. Não sei se conseguirei chegar lá, você nunca sabe essas coisas, mas é para isso que estou me a preparar mentalmente", disse ainda.