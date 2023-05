Thiago Silva pode fazer companhia a Marcelo no Maracanã

Central tem mais um ano de contrato com o Chelsea. Jogador foi formado e atuou na equipa principal do Fluminense, antes de brilhar no futebol europeu

Com contrato até 2024, Thiago Silva pode terminar a sua ligação ao Chelsea no final da presente temporada. O central está a ser associado ao Fluminense.

A imprensa brasileira noticia que o jogador poderá fazer companhia a Marcelo no Maracanã, mais de uma década depois de cumprir parte da formação e de ter atuado na equipa principal do Fluminense.

Recorde-se que o internacional brasileiro já demonstrou a sua insatisfação face ao momento atual do Chelsea.

"Tivemos até de aumentar o balneário porque não cabiam todos os jogadores. Um ponto positivo é que temos grandes jogadores no plantel, mas o negativo é que alguém vai ficar chateado", atirou, há umas semanas.