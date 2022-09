Thiago Silva: "O meu objetivo é jogar até aos 40 anos"

Defesa-central brasileiro completa 38 anos e falou dos planos para o futuro da carreira

Thiago Silva, defesa central do Chelsea, foi questionado numa entrevista ao site oficial do Chelsea, sobre a possibilidade de jogar até aos 40 anos.

O brasileiro, que esta quinta-feira, celebra 38 anos de idade, disse que jogar na alta competição com essa idade, iria depender da atual época, do que acontecer no Mundial do Catar e da extensão do contrato. "Mas posso confirmar que o meu objetivo é jogar até os 40 anos, sim", referiu Thiago.

À página oficial do Chelsea, o defesa referiu que usa o exemplo do ex-companheiro de equipa do Milan, Zlatan Ibrahimovic, adversário na fase de grupos da Liga dos Campeões, como motivação para continuar a jogar no mais alto nível enquanto o corpo permitir.