Thiago Silva insurge-se contra política restritiva da Premier League

Thiago Silva, defesa internacional brasileiro do Chelsea

Defesa do Chelsea é um dos 60 futebolistas que não foram libertados, sob validação do órgão britânico, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19

Convocado pelo Brasil, que disputará, em setembro, três desafios de apuramento para o Mundial'2022, Thiago Silva (Chelsea) insurgiu-se, esta segunda-feira, contra a Premier League por não poder juntar-se ao escrete devido aos clubes ingleses estarem autorizados pelo órgão em recusar a cedência de atletas internacionais.

"É preciso falar alguma coisa?", questionou Thiago Silva, numa publicação feita no Instagram, juntando um 'gif' [imagem animada] com um par de mãos atado, aludindo à impossibilidade de fazer o que pretende: vestir a camisola do Brasil.

Além do defesa do Chelsea, também os compatriotas Richarlison (Everton), Raphinha (Leeds), Alisson, Fabinho e Firmino (trio do Liverpool), Ederson e Gabriel Jesus (Manchester City) e Fred (Man. United) não receberam autorização para integrar a seleção do Brasil.

De 3 a 10 de setembro, a formação orientada pelo selecionador Tite disputará três duelos de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, diante do Chile, da eterna rival Argentina e do Peru.

Em 24 de agosto passado, a Premier League anunciara que, em setembro, cerca de 60 futebolistas convocados para os compromissos das respetivas seleções não iam ser libertados devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Em comunicado divulgado, o organismo britânico explicou que os vários emblemas "decidiram por unanimidade não ceder os atletas para os jogos internacionais em países que integrem a lista vermelha" do Reino Unido.

Segundo as regras de combate à pandemia definidas pelo país, quem regressa de países inseridos na lista vermelha deve isolar-se durante dez dias numa unidade hoteleira, o que forçaria os jogadores a falharem dois jogos da Premier League, um da Taça da Liga e outro da Liga dos Campeões.

Os países sul-americanos como Brasil, Argentina, Colômbia, Equador, Chile, Venezuela e Uruguai integram, atualmente, a lista vermelha do Reino Unido.