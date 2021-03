Thiago Silva elogia Ronaldo, mas "dom divino" pertence a outro: "Sem dúvida o melhor"

Thiago Silva, central brasileiro do Chelsea, coloca o astro português no pedestal... acompanhado.

Aos 36 anos, Thiago Silva cumpre a primeira época no futebol inglês, com as cores do Chelsea, depois de ter marcado uma era no Paris Saint-Germain. A experiência acumulada ao longo dos anos permitiu-lhe somar incontáveis duelos contra alguns dos melhores avançados da história recente do desporto rei e, em entrevista aos meios de comunicação do clube londrino, teceu elogios a alguns dos nomes que dominam a atualidade. Cristiano Ronaldo não foi exceção.

"Destaco Neymar pela classe que tem, pela inteligência e pela magia. É um jogador que me impressiona pelas suas qualidades técnicas e pela capacidade de criar futebol do nada. Sobre Cristiano, gosto do profissionalismo, da dedicação e da paixão que sente por futebol. É um tipo que admiro muito pelo compromisso que demonstra e por tudo o que conquistou. E admiro Messi, porque tem uma qualidade incrível e um dom divino, além de ser um grande profissional. Para mim é, sem dúvida, o melhor", asseverou o central brasileiro.

Thiago Silva também estendeu os elogios a Di María e Mbappé, com quem jogou no PSG, assim como a Firmino, seu colega na seleção canarinha. Zlatan Ibrahimovic, por sua vez, mereceu um "capítulo" à parte: "Ibrahimovic inspirou-me, a mim e a outros tantos rapazes que hoje são futebolistas. Ele já era cinturão negro antes de dar nas vistas no futebol. Admiro-o muito", rematou o defensor, que partilhou o balneário do Milan com o sueco.