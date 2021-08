Thiago Silva e a ida de Sergio Ramos para o PSG: "Não entendo, entristece-me muito"

Saída do clube francês ainda deixa o central amargurado

Thiago Silva deixou o PSG há um ano e ainda sente alguma amargura com o processo. O clube francês não quis continuar com o central no plantel e o facto de ter contratado agora Sergio Ramos, com a mesma idade que o brasileiro tinha há um ano, deixou-o a pensar ainda mais no assunto.

"Penso muito, mas muito em tudo o que se passou. Não tenho nada contra o Sergio Ramos. Mas, quando lhe ofereceram um contrato de dois anos, tinha a mesma idade que eu no ano passado [35 anos]. Não entendo. Tudo isto me entristeceu realmente", revelou o jogador do Chelsea, em entrevista à ESPN, desapontado com a forma como saiu.

"Foi como se não tivesse feito nada pelo clube, não me ofereceram nada. Não houve 'Thiago, tens aqui o mínimo, cinco euros por mês. Aceitas?' Muitos adeptos diziam 'ah o Thiago quer continuar a ganhar o mesmo' e não teve nada a ver com isso. No Chelsea, ganho menos de metade. Lamento que não tenham demonstrado mais sensibilidade na despedida. Não foram oito dias, nem oito meses, foram oito anos", frisou Thiago.