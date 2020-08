Thiago Silva: dois clubes interessados, um deles em vantagem

Defesa brasileiro vai deixar o PSG após a final da Liga dos Campeões.

Com a final da Liga dos Campeões agendada para este domingo, no Estádio da Luz, é natural que a cabeça de Thiago Silva não esteja no mercado de transferências, mas, de acordo com a imprensa britânica, há um clube que já entrou em conversações adiantadas com vista à contratação do jogador.

Trata-se do Chelsea, de Frank Lampard, que pretende reforçar o eixo defensivo com o experiente central, de 35 anos, que termina contrato com o Paris Saint-Germain.

No entanto, os londrinos não estão sozinhos na corrida pelo internacional brasileiro: a Fiorentina, de Itália, terá sido a primeira a entrar em cena, ficando agora para trás face à investida do Chelsea.

Thiago Silva cumpriu oito épocas em Paris, para onde se transferiu em 2012, após três anos no Milan.