Theo Walcott coloca um ponto final da carreira, apesar de ter propostas

Aos 34 anos, o avançado inglês termina a carreira de futebolista, no mesmo clube onde a iniciou: o Southampton. Tinha propostas para continuar a jogar, revela.

Theo Walcott decidiu colocar um ponto final na carreira de futebolista, aos 34 anos. O antigo internacional inglês até tinha propostas para continuar a jogar, revela, mas preferiu terminar no mesmo clube onde começou, o Sotuhampton.

"Tenho a sorte de ter recebido ofertas para continuar a jogar, mas parece-me correto terminar onde comecei", escreveu o extremo numa publicação nas redes sociais.

Internacional inglês em 47 ocasiões (oito golos), Walcott cumpriu toda a carreira na Premier League, tendo marcado um total de 80 golos em 397 jogos realizados no campeonato.

Formado no Southampton, foi ao serviço do Arsenal que ganhou destaque, entre 2005 e 2018, antes de ter passado pelo Everton e de novo pelos saints. Na época passada, apontou dois golos e outras tantas assistências em 24 partidas.

"O primeiro momento em que calcei as chuteiras, aos 10 anos, foi o início de uma jornada especial para mim. Desde jogar no parque com os amigos até atuar em alguns dos maiores estádios, perante grandes multidões por todo o Mundo. O apoio que me demonstraram durante este tempo foi incrível em todos os sentidos. E estou verdadeiramente grato", agradeceu.