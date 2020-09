The Times: Mbappé comunica ao PSG a sua saída em 2021

De acordo com o diário britânico, o internacional francês deseja enfrentar novos desafios

Kylian Mbappé terá comunicado ao PSG a intenção de deixar o clube em 2021, avança o "Times".

De acordo com o diário britânico, o internacional francês deseja enfrentar novos desafios e pretenderá tentar a sorte noutro campeonato: Premier League ou La Liga.

De recordar que Mbappé já declarou ser um admirador do estilo de jogo do Liverpool comandado por Jurgen Klopp, bem como a adoração por Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, pelo que os dois clubes se apresentam como os principais possíveis destinos do craque.

Kylian Mbappé chegou ao campeão francês em 2018, proveniente do Mónaco, por aproximadamente 140 milhões de euros.