The Times: empresário de Haaland vai reunir-se com o Manchester City em janeiro

Mino Raiola, empresário de Erling Haaland, vai reunir-se com o Manchester City em janeiro para discutir uma possível transferência do avançado, escreve o jornal The Times. O norueguês, recorde-se, tem contrato com o Borussia Dortmund até 2024, mas a publicação ressalva que a cláusula de rescisão do jogador passa a ter o valor de 75 milhões de euros, em 2022.

Assim, os clubes interessados poderiam conseguir bater a cláusula e garantir a contratação a um preço mais "acessível".

No mercado de verão, o Manchester City tentou a contratação de Harry Kane, mas falhou e Haaland poderá ser o reforço para colmatar um lugar que não foi preenchido após a saída de Aguero.