The Sun revela identidade do jogador do Brighton que foi detido: eis os detalhes

Yves Bissouma, médio do Brighton

Yves Bissouma, do Brighton, foi preso num bar em Inglaterra.

Foi revelada esta quarta-feira, pelo tabloide The Sun, a identidade do jogador detido em Inglaterra por "suspeita de agressão sexual". Trata-se de Yves Bissouma, médio do Brighton. O jogador, de 25 anos, estava num clube noturno quando foi abordado pelas autoridades.

"Dois homens foram detidos após uma mulher ter relatado ter sido agredida sexualmente num local em Brighton, nas primeiras horas de quarta-feira. Um homem na casa dos 40 e um homem na casa dos 20, ambos de Brighton, foram presos por suspeita de agressão sexual e permanecem sob custódia policial", referiu a polícia, sem, entretanto, confirmar o nome do jogador, revelado já esta quinta-feira pelo The Sun.

O Brighton assumiu que "um dos seus jogadores está ajudar a polícia na investigação de um alegado delito criminal". O clube da Premier League não adiantou mais detalhes a propósito do tema.

Yves Bissouma, nascido na Costa do Marfim, mas agora internacional pelo Mali, assinou com os Seagulls após destacar-se no Lille, em 2018, por cerca de 18 milhões de euros. Em alta, o jogador já foi alvo de observações por parte de equipas como Chelsea e Liverpool.