The Guardian: reformulação na Supertaça Europeia pode envolver a MLS

A UEFA estará a estudar a hipótese de reformular a Supertaça Europeia, juntando os vencedores da Liga dos Campeões, da Liga Europa, da Liga Conferência Europa e da MLS.

A Supertaça Europeia disputa-se, atualmente, no início de todas as temporadas e opõe o vencedor da Liga dos Campeões ao vencedor da Liga Europa. Mas isso poderá mudar a partir de 2024/25.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, a Associação Europeia de Clubes (ECA) e a UEFA estarão a ponderar uma reformulação da prova, passando a fazer uma final four que juntaria os vencedores da Liga dos Campeões, da Liga Europa, da Liga Conferência Europa e da MLS (campeonato dos Estados Unidos da América).

A ideia terá sido sugerida por Al Khelaifi, presidente do PSG e da ECA, e teria de ser aprovada pela UEFA.