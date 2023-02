The Best: Roberto Martinez escolheu Messi

Os votos de Roberto Martinez nos prémios The Best

Lionel Messi juntou o sétimo troféu de melhor jogador do ano da FIFA, agora denominado The Best, à sétima Bola de Ouro, para passar a contar inigualáveis oito eleições como melhor futebolista do Mundo.

O atual selecionador de Portugal, Roberto Martínez, participou na eleição, votando - por esta ordem - em Messi (Argentina), De Bryune (Bélgica) e Mbappé (França).

No ano de 2022, e além da conquista do Mundial, Messi foi eleito o melhor da prova e acabou como segundo melhor marcador, com sete golos , tendo arrebatado ainda a Finalíssima pela Argentina, face à campeã europeia Itália (3-0 em Wembley), e, pelo PSG, o campeonato de França e a Supertaça gaulesa.

Em termos de números, e além dos quatro troféus coletivos, o argentino fechou 2022 com 35 golos e 31 assistências, em 51 jogos, saldados com 38 vitórias, nove empates e quatro derrotas.